Front Range concerts 2016-17

Courtesy of Elephant Revival/photo by Lisa Sicliano

THURSDAY, NOVEMBER 10

Dan + Shay — With Walker Hayes. Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Holiday Blue — With Chris Holm and Forest Porridge. 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

The Malah & Brothers Grow — Doors: 8:30 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

Wind Symphony — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

FRIDAY, NOVEMBER 11

Ben Folds: Master Work with the Colorado Symphony — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Colcannon — 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Joshua Radin — Doors: 7 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

The Last Revel & The Ragged Union — 9 p.m. Shine Restaurant & Gathering Place, 2027 13th St., Boulder, 303-449-0120.

The Manhattan Transfer and Take 6 — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

The Motet — With Sophistafunk. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

SIR — With Retrofette and Hands of Midnight. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

The T Sisters — 9 p.m. Gold Hill Inn, 401 Main St., Gold Hill, 303-443-6461.

Terrapin Flyer — With Melvin Seals. 7 p.m. Owsley’s Golden Road, 1301 Broadway, Boulder, 720-849-8458.

SATURDAY, NOVEMBER 12

Ben Folds: Master Work with the Colorado Symphony — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Cuban Latin Train — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Hairball — 7 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

Lane 8 — Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

LMark Huff — With Sandi King. 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

The Motet — With Milky Thunder. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox — 8 p.m. 1stBank Center, 11450 Broomfield Lane, Broomfield, 303-893-8497.

Something Underground — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Terrapin Flyer — With Melvin Seals. 7 p.m. Owsley’s Golden Road, 1301 Broadway, Boulder, 720-849-8458.

Trails and Ways — With A Mouthful of Thunder. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

SUNDAY, NOVEMBER 13

Cheap Perfume — With candace, Allout Helter and Hotel Bar. Doors: 7 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

The Cody Sisters — With Jackson Earls. 7:30 p.m. Gold Hill Inn, 401 Main St., Gold Hill, 303-443-6461.

The Rumpke Mountain Boys & Shakedown Street— Doors: 8 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

YG — With RJ, Kamaiyah and Sad View. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

MONDAY, NOVEMBER 14

Andra Day — With Chloe x Halle. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Lucius — Doors: 7:30 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

Morrissey — 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

TUESDAY, NOVEMBER 15

Bad Suns — With Coin. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Lukas Graham — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

The Lituation — 9 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Max Nealon — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

WEDNESDAY, NOVEMBER 16

Indigo Girls — With Danielle Howle. 7 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Jeffrey Lewis & Los Bolts — With Petite Garcon. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Jon Anderson, Trevor Rabin and Rick Wakeman — 8 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

Silent Bear Trio — 7:30 p.m. St Julien Hotel & Spa, 900 Walnut St., Boulder, 720-406-9696.

THURSDAY, NOVEMBER 17

Amanda Palmer — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

AMZY— With Popfilter and Hive Riot. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Girls Rock — Brother Sister Hex, Married a Dead Man, Dead but Fancy and Jane Doe. Doors: 8 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Kort McCumber — 7:30 p.m. St Julien Hotel & Spa, 900 Walnut St., Boulder, 720-406-9696.

CU College of Music Symphony Orchestra — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

Tommy Castro & The Pain Killers — With My Blue Sky. Doors: 7 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

Toro Y Moi — Doors: 8:30 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

Yeasayer — With Lydia Ainsworth. Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

FRIDAY, NOVEMBER 18

The Blind Pets — With Chief White Lightning. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Boulder Symphony — 7 p.m. First Presbyterian Church, 1820 15th St., Boulder, 970-577-7550.

Cabinet and Horseshoes & Hand Grenades — Doors: 8:30 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

Darlingside — With Frances Luke Accord. 8 p.m. L2 Church, 1477 Columbine St., Denver, 303-777-1003.

Shovels and Rope — With Indianola. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Shostakovich Performed by Silver Ainomäe — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Skinny Lister — With Lincoln Durham and Trapper Schoepp. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

SATURDAY, NOVEMBER 19

Cabinet and Horseshoes & Hand Grenades — Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Daniel Ondaro — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

The Flight of Sleipnir — With Future Scars, Ghosts of Glaciers and Kenaima. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Glen Phillips — With Jonathan Kingham. 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Shostakovich performed by Silver Ainomäe — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Trace Bundy Eighth Annual Acoustic Holiday — 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

The Trans-Siberian Orchestra — 3 p.m. Pepsi Center, 1000 Chopper Circle, Denver, 866-461-6556.

SUNDAY, NOVEMBER 20

Blind Pilot — With Langhorne Slim, Quiet Life and Sun Jr. 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Mile High Gram Jam — Casey Jones Prestwood and the Burning Angels, King Cardinal, Bison Bone and more. Doors: 6 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

The Posies — With Sympathy F. Doors: 7 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

Shostakovich performed by Silver Ainomäe — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

MONDAY, NOVEMBER 21

Chris Isaak Holiday Tour — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

TUESDAY, NOVEMBER 22

Dark Tranquility — With Swallow the Sun, Enforcer and Starkill. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Rick Roberts — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

SPiNRaD — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

WEDNESDAY, NOVEMBER 23

House of Joy — 6:30 p.m. St Julien Hotel & Spa, 900 Walnut St., Boulder, 720-406-9696.

Last Waltz Revisited — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Late Night Radio — With Flamingosis and Statik. Doors: 7:30 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Mannequin Pussy — With Male Blonding, The Corner Girls and Kill Pueblo Kill. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Rick Rangell — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

The Yawpers — With the 4onthefloor. Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

FRIDAY, NOVEMBER 25

Citizen Dan — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Elephant Revival with the Colorado Symphony — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Espresso! — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

The Fray — Doors: 7 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

Paper Bird — With The Ballroom Thieves. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Slander/NGHTMRE — With Ghastly and Habstrakt. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

SATURDAY, NOVEMBER 26

The Fray — With American Authors. 8 p.m. 1stBank Center, 11450 Broomfield Lane, Broomfield, 303-893-8497.

Leftover Salmon — With Los Lobos. 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Maynard James Keenan — 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Paper Bird — With The Ballroom Thieves. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Raising Cain — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Slander/NGHTMRE — With MUST DIE! and Habstrakt. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

SUNDAY, NOVEMBER 27

Colorado Symphony Presents: Drums of the World — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Janis Kelly — 7 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

MONDAY, NOVEMBER 28

Kanye West — 9 p.m. Pepsi Center, 1000 Chopper Circle, Denver, 866-461-6556.

Two Door Cinema Club — With Broods. 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

TUESDAY, NOVEMBER 29

CFM — Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Tommy Emmanuel — With Pat Bergeson, Annie Sellick and John Knowles. 8 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

WEDNESDAY, NOVEMBER 30

Big Bad VooDoo Daddy — 8 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

Céclie McLorin Salvant & The Aaron Diehl Trio — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

THURSDAY, DECEMBER 1

Chris Anderson — With Christmas With The Mrs. 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

Greensky Bluegrass — Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Henry Rollins — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Porter Robinson & Madeon — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Wild Child — With Walker Lukens and Clouds and Mountains. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

FRIDAY, DECEMBER 2

All Beethoven Featuring Symphony No. 7 — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Arena Rock Allstars — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Crystal Bowersox — 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Eoto — With Mr. Bill and Circuit Bent. 9 p.m. The Gothic Theater, 3263 S. Broadway, Englewood, 303-789-9206.

Empire of the Sun — With Kaleo, The Strumbellas, JR JR and 888. 6:30 p.m. 1stBank Center, 11450 Broomfield Lane, Broomfield, 303-893-8497.

Greensky Bluegrass — Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Kevin Dooley — 6 p.m. Jamestown Mercantile, 108 Main St., Jamestown, 303-442-5847.

Nice Work Jazz Combo — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Owen Kortz and Phillip Mark — 8 p.m. Eisenhower Chapel, 293 Roslyn St., Denver, 303-777-1003.

SATURDAY, DECEMBER 3

All Beethoven Featuring Symphony No. 7 — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Christy Wessler’s Holiday Sing-along — 7 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Decemburger Fest — The Shine, The Well, Zig Zags, In the Company of Serpents and more. Doors: 3 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Dragonette — With Gibbz. Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

EOTO — With Mr. Bill Live and Circuit Bent. 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Greensky Bluegrass — With State Champs, Tonight Alive and Waterparks. Doors: 6 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Jim James — 8 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

Second Acts — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

SUNDAY, DECEMBER 4

All Beethoven Featuring Symphony No. 7 — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Sara Watkins — Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Sleeping with Sirens — Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Snoop Dogg — Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

TUESDAY, DECEMBER 6

Home Free: A Country Christmas — 7:30 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

PartyNextDoor & Jeremih — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Rooney — With Royal Teeth and SWIMM. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

WEDNESDAY, DECEMBER 7

Acoustic Eidolon — 2 p.m. The Gordon Gamm Theater, The Dairy Arts Center, 2590 Walnut St., Boulder, 303-444-7328.

Purple Squirrel — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

A John Waters Christmas — 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

THURSDAY, DECEMBER 8

Elephant Revival — 8:30 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Jim Brickman — 7:30 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

FRIDAY, DECEMBER 9

Acoustic Eildon — 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

A Colorado Christmas — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Cowboy Mouth — Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Hell’s Belles Winter Tour — Doors: 7:30 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

Wildlight — With Ayla Nereo, Scott Rice and Ryan Herr. 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

The Wood Brothers — With Ben Sollee. Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

SATURDAY, DECEMBER 10

The Boulder Philharmonic: A Wicked Good Christmas — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

A Colorado Christmas — 2:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Funkiphino — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Harmonious Wail — 8:30 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Jews Do Jews 2 — 8 p.m. L2 Church, 1477 Columbine St., Denver, 303-777-1003.

McCrossen and Gerschevich Trio — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Papadosio & Wildlight — 7:30 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Sing it to Me Santa: Michael Franti Trio — With Tracksuit Wedding. Doors: 6:30 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

The Travelin’ McCourys — With Pert Near Sandstone. Doors: 8 p.m. Cervantes’ Masterpiece Ballroom, 2635 Welton Ave., Denver, 303-297-1772.

Trout Steak Revival — Doors: 8:30 p.m. The Fox Theatre, 1135 13th St., Boulder, 303-447-0095.

SUNDAY, DECEMBER 11

A Colorado Christmas — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Chris Daniels & Friends — 7 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Crowder — With Unspoken. 7 p.m. 1stBank Center, 11450 Broomfield Lane, Broomfield, 303-893-8497.

Young Thug — With 21 Savage. Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

MONDAY, DECEMBER 12

The Chamber Music Society of Lincoln Center — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

THURSDAY, DECEMBER 13

The Brian Setzer Orchestra — 8 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver,

303-623-0106.

Colcannon Holiday Show — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Josh Garrel — 6:30 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Red Fang — With Torche and Whores. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

THURSDAY, DECEMBER 15

Brothertiger — With RUMTUM and Sex Crystals. Doors: 8:30 p.m. The Hi-Dive, 7 S. Broadway, Denver, 303-733-0230.

Joe Russo’s Almost Dead — Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Lupe Fiasco — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Paul Shunn Quartet — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

FRIDAY, DECEMBER 16

Girls on Top! — 7:30 p.m. Nissi’s, 2675 Northpark Drive, Lafayette, 303-665-2757.

Handel’s Messiah — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Holiday Brass — 7:30 p.m. Montview Presbyterian Church, 1980 Montview Blvd.,Denver, 303-623-7876.

Joe Russo’s Almost Dead — 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

The Railbenders — With Strange Americans. Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

That Eighties Band — Doors: 7 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

SATURDAY, DECEMBER 17

Biff Gore — 2 p.m. Chautauqua Community House, 900 Baseline Road, Boulder, 303-440-7666.

Dan Navarro — 8 p.m. Tuft Theatre, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Face — 7 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

Gill Landry — 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Handel’s Messiah — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

The Mighty Twisters — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

SUNDAY, DECEMBER 18

Christmas Carols and Bells — 3 p.m. First Presbyterian Church, 1820 15th St., Boulder, 970-577-7550.

Handel’s Messiah — 4 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Holiday Brass — 5 p.m. Montview Presbyterian Church, 1980 Montview Blvd.,Denver, 303-623-7876.

TUESDAY, DECEMBER 20

Courtesy Blind Boys of Alabama

The Blind Boys of Alabama — 7:30 p.m. L2 Church, 1477 Columbine St., Denver, 303-777-1003.

Celtic Woman Home for Christmas: The Symphony Tour — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

A Kantorei Christmas — 7:30 p.m. Lone Tree Arts Center, 10075 Commons St., Lone Tree, 720-509-1000.

FRIDAY, DECEMBER 23

The Organization — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Wild Child — With FaceMan. Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

THURSDAY, DECEMBER 29

The String Cheese Incident — 8 p.m. 1stBank Center, 11450 Broomfield Lane, Broomfield, 303-893-8497. Three nights through Dec 31.

STS9 — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

FRIDAY, DECEMBER 30

The Beach Boys — 7:30 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

Fox Street & Yamn — With Mlima. Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Sage Francis — With Wheelchair Sports. Doors: 7 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

STS9 — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Swing Je T’aime — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Yonder Mountain String Band — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

SATURDAY, DECEMBER 31

Dave Fulker Quartet — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Fox Street & Friends — With Tiger Party playing the music of LCD Soundsystem. Doors: 8 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Nahko and Medicine for the People — With Flobots. Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

A Night in Vienna — 6:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Yonder Mountain String Band — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

WEDNESDAY, JANUARY 4

Purple Squirrel — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

THURSDAY, JANUARY 5

Chrisette Michele — Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Dar Williams — 7:30 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

SATURDAY, JANUARY 7

Andy Goessling — 7:30 p.m. Chautauqua Community House, 900 Baseline Road, Boulder, 303-440-7666.

Whiffenpoofs of Yale — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

FRIDAY, JANUARY 13

Drive-By Truckers — Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

Gregory Alan Isakov with the Colorado Symphony — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Lucy Kaplansky — 8 p.m. Tuft Theatre, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Mollie O’Brien & Rich Moore — With Brigid and Lucy Moore. 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

SATURDAY, JANUARY 14

The Boulder Philharmonic: Brahms & His World — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

Brooks Williams — 8 p.m. Tuft Theatre, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Drive-By Truckers — Doors: 8 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

A Night of Pops: Tribute to Leroy Anderson — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Pandas & People — Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Tom Weiser Jazz Quartet — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

MONDAY, JANUARY 16

Dirkscneider — Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

WEDNESDAY, JANUARY 18

Roomful of Teeth — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

Von Disco — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

FRIDAY, JANUARY 20

Symphonic Firsts Conducted by Mark Wigglesworth — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

SATURDAY, JANUARY 21

The Mighty Twisters — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

Symphonic Firsts Conducted by Mark Wigglesworth — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

SUNDAY, JANUARY 22

Inside Symphonic Beginnings — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Something Like Seduction — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

TUESDAY, JANUARY 24

The Neal Morse Band — Doors: 7 p.m. Oriental Theater, 4335 W. 44th Ave., Denver, 303-420-0030.

WEDNESDAY, JANUARY 25

Frank Turner & The Sleeping Souls — 6 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

Kings of Leon — With Deerhunter. 8 p.m. 1stBank Center, 11450 Broomfield Lane, Broomfield, 303-893-8497.

THURSDAY, JANUARY 26

Chevelle — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

Edgar Meyer & Christian McBride — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

FRIDAY, JANUARY 27

Beethoven Symphony No. 9 — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Cheryl Wheeler — 8 p.m. Daniels Hall, 71 E. Yale Ave., Denver, 303-777-1003.

Jeff Austin Band — Doors: 8 p.m. Cervantes’ Masterpiece Ballroom, 2635 Welton Ave., Denver, 303-297-1772.

Ravin’Wolf — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

SATURDAY, JANUARY 28

Dave Fulker Quartet — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

FRIDAY, FEBRUARY 3

Nice Work Jazz Combo — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

SATURDAY, FEBRUARY 4

Jake Shimabukuro & The Boulder Philharmonic — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

Rachmaninoff — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

MONDAY, FEBRUARY 6

Iration — 7 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

FRIDAY, FEBRUARY 10

The Freewheel Trio — 7:30 p.m. Chautauqua Community House, 900 Baseline Road, Boulder, 303-440-7666.

SATURDAY, FEBRUARY 11

Byron Stripling’s What a Wonderful World: A Tribute to Louis Armstrong — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Lordi — Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

Tom Weiser Jazz Quartet — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

SUNDAY, FEBRUARY 12

Peter and the Wolf — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

TUESDAY, FEBRUARY 14

Circa Survive — With mewithoutYou and Turnover. Doors: 6:30 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

CU Symphony Orchestra — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

Kodo — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

WEDNESDAY, FEBRUARY 15

Kodo — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

THURSDAY, FEBRUARY 16

Brazil Night — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

SATURDAY, FEBRUARY 18

Deborah Voigt — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

Lotus — 7 p.m. Fillmore Auditorium, 1510 Clarkson St., Denver, 303-837-1482.

FRIDAY, FEBRUARY 24

Joe Kaplow — 8 p.m. The Laughing Goat Coffeehouse, 1709 Pearl St., Boulder, 303-440-4628.

Takács Quartet — 8 p.m. Lone Tree Arts Center, 10075 Commons St., Lone Tree, 720-509-1000.

SATURDAY, FEBRUARY 25

Janine Gastineau — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

MONDAY, FEBRUARY 27

John Scofield — 8 p.m. Boulder Theater, 2032 14th St., Boulder, 303-786-7030.

THURSDAY, MARCH 2

Red Hot Chili Peppers — 7:30 p.m. Pepsi Center, 1000 Chopper Circle, Denver, 866-461-6556.

FRIDAY, MARCH 3

The Subdues — 8 p.m. Lone Tree Arts Center, 10075 Commons St., Lone Tree, 720-509-1000.

SUNDAY, MARCH 5

Brahms Conducted by The Dragon — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

TUESDAY, MARCH 7

Art Garfunkel — 8 p.m. Lone Tree Arts Center, 10075 Commons St., Lone Tree, 720-509-1000.

Experience Hendrix Tribute Tour — 7 p.m. Paramount Theater, 1621 Glenarm Place, Denver, 303-623-0106.

WEDNESDAY, MARCH 8

Ivy Street Serenades — 1:30 p.m. Lone Tree Arts Center, 10075 Commons St., Lone Tree, 720-509-1000.

THURSDAY, MARCH 9

DakhaBrakha — 7:30 p.m. Newman Center for the Performing Arts, 2344 E. Iliff Ave., Denver, 303-871-7720.

Pokémon Symphonic Evolutions — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

SATURDAY, MARCH 11

Time for Three — 7:30 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

Tom Weiser Jazz Quartet — 7 p.m. Caffé Sole, 637R S. Broadway, Boulder, 303-499-2985.

WEDNESDAY, MARCH 15

Bon Jovi — 7:30 p.m. Pepsi Center, 1000 Chopper Circle, Denver, 866-461-6556.

FRIDAY, MARCH 17

Panic! at the Disco — 7 p.m. Pepsi Center, 1000 Chopper Circle, Denver, 866-461-6556.

SUNDAY, MARCH 19

Inside Tchaikovsky Symphony No. 4 — 1 p.m. Boettcher Concert Hall, Denver Performing Arts Complex, 1345 Champa St., Denver, 303-623-7876.

TUESDAY, MARCH 21

Passenger — Doors: 7 p.m. Ogden Theater, 935 E. Colfax Ave., Denver, 303-832-1874.

WEDNESDAY, MARCH 22

Daya — Doors: 7 p.m. Bluebird Theater, 930 W. Seventh Ave., Denver, 303-377-1666.

James Galway — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder, 1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.

FRIDAY, MARCH 24

Jeff Black — 7:30 p.m. Chautauqua Community House, 900 Baseline Road, Boulder, 303-440-7666.

SATURDAY, MARCH 25

Nature and Music — 7:30 p.m. Macky Auditorium Concert Hall, University of Colorado Boulder,1595 Pleasant St., Boulder, 303-492-8423.